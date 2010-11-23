У Мінвуглепромі прогнозирують збільшення видобутку вугілля до 2016 року на 55%

У Міністерство вугільної промисловості України прогнозують збільшення видобутку вугілля до 2016 року на 55% - до 69 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на IV пленумі ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості заявив перший заступник міністра вугільної промисловості Юрій ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

"Реалізація усіх інвестпроектів дозволить нам збільшити видобуток за 5 років до 69 млн. тонн, що складе 55% зростання порівняно з прогнозними показниками 2010 року", - сказав Ю.ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінвуглепрому, державні шахти за підсумками 2010 року наростять видобуток рядового вугілля на 1,8%, або 0,7 млн. тонн, - до 39,1 млн. тонн.

У 2009 році вуглевидобувні підприємства України скоротили видобуток вугілля на 7%, або 5,436 млн. тонн, порівняно з 2008 роком - до 72,219 млн. тонн.