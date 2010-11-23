Ціна української нафти на торгах УМВБ знизилася до 4410 грн. за тонну

Середньозважена ціна реалізації української нафти 23 листопада на аукціонних торгах №147 на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) знизилася на 3,0%, або на 137 грн. за тонну, порівняно з попереднім аукціоном, до 4410 грн. за тонну (з ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМВБ.

У повідомленні сказано, що на торгах було реалізовано 190,538 тис. тонн нафти на загальну суму 840 млн. 272,580 тис. грн.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов'язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, зрідженого газу і побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.

Згідно зі ст. 3 Закону "Про Державний бюджет Україні на 2010 рік" стартова ціна української нафти, що реалізовується на аукціонах, і газового конденсату повинна визначатися на підставі митної вартості нафти згідно з даними Держмитслужби за 15 днів, які передують даті реєстрації заявок на проведення біржових торгів.