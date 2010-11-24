Мінвуглепром затвердив проект ліквідації "Шахти №17-17 "біс"

Міністерство вугільної промисловості України затвердило проект ліквідації держпідприємства "Шахта №17-17 "біс" (Кіровський район Донецька).

Про це сказано в наказі міністерства від 18 жовтня ц.р. №409, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, кошторисна вартість робіт, пов`язаних з ліквідацією вугільного підприємства, затверджена на рівні 143,091 млн. грн., з яких безпосередньо на ліквідаційні роботи планується спрямувати 81,79 млн. грн.

Завершити роботи з ліквідації підприємства планується до липня 2012 року.

Довідка УНІАН. ДП "Шахту №17-17 "біс" створено в 1999 році шляхом реорганізації ДП "Шахта "Кіровська" (функціонувала з 1925 року). Підприємство спеціалізувалося на видобутку вугілля марки Ж, основним споживачем якого виступав Авдіївський коксохімзавод. З 2003 року підприємство практично не здійснює видобутку вугілля. Шахта розташована на території Кіровського району міста Донецька в зоні існуючої забудови, поле шахти в межах Донецько-Макіївського геолого-промислового району.