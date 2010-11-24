Щорічні збори членів ОРЕ відбудуться 4 лютого

Щорічні збори членів Оптового ринку електроенергії відбудуться 4 лютого 2011 року. Про це йдеться в повідомленні державного підприємства "Енергоринок", розміщеному на офіційному сайті оператора ОРЕ.

Згідно з повідомленням, на зборах буде розглянуто питання про зміну персонального складу Ради ОРЕ. Також планується заслухати і затвердити звіти про діяльність ОРЕ за підсумками 2010 року, а також внести необхідні зміни до договору між членами ОРЕ (ДЧОРЕ).

Про місце і час проведення зборів "Енергоринок" має намір повідомити додатково.

Згідно з ДЧОРЕ, склад Ради ринку щорічно переглядається на загальних зборах членів Оптового ринку.