Щорічні збори членів ОРЕ відбудуться 4 лютого
11:50, 24 листопада 2010Енергетика
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Щорічні збори членів Оптового ринку електроенергії відбудуться 4 лютого 2011 року. Про це йдеться в повідомленні державного підприємства "Енергоринок", розміщеному на офіційному сайті оператора ОРЕ.
Згідно з повідомленням, на зборах буде розглянуто питання про зміну персонального складу Ради ОРЕ. Також планується заслухати і затвердити звіти про діяльність ОРЕ за підсумками 2010 року, а також внести необхідні зміни до договору між членами ОРЕ (ДЧОРЕ).
Про місце і час проведення зборів "Енергоринок" має намір повідомити додатково.
Згідно з ДЧОРЕ, склад Ради ринку щорічно переглядається на загальних зборах членів Оптового ринку.
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