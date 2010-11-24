ЕАГ з питань ринку нафти і нафтопродуктів підтримала подовження чинних стандартів якості палива на два роки - джерело

Експертно-аналітична група з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті міністрів України (ЕАГ) підтримала подовження чинних стандартів якості палива на два роки.

Про це УНІАН повідомив інформоване джерело.

За його інформацією, таке рішення ЕАГ ухвалила на своєму засіданні 23 листопада.

Крім того, за словами джерела, на засіданні також було ухвалене рішення підтримати введення мита на імпортні нафтопродукти на рівні 120 євро за тонну, а також обмежити маржу роздрібних продажів на рівні 180 дол. за тонну (на «кошику» нафтопродуктів).

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада прес-служба Держспоживстандарту повідомила, що відомство пропонує з 1 січня 2011 року скасувати дію стандарту ДСТУ 4063-2001 лише у частині високооктанових бензинів, а для бензинів А-76 і А-80 діятимуть старі стандарти.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4, -5). У 2007 році було прийнято графік переходу на нові стандарти якості з паралельною відмовою від ДСТУ 4063-2001 з 1 січня 2011 року.

Міністерство палива і енергетики і Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» виступають за подовження до 1 січня 2012 року дії стандартів виробництва бензинів і дизпалива, що відповідають Євро-2 і Євро-3, для тих, хто не встиг завершити модернізацію заводів.

Про готовність з початку 2011 року освоїти випуск нафтопродуктів, які відповідають вимогам Євро-4 і Євро-5, вже заявили Одеський, Кременчуцький і Лисичанський НПЗ.

Модернізовані НПЗ і великі автозаправні мережі також виступають за перехід на поліпшені стандарти, пропонуючи запровадити систему диференційованого оподаткування за принципом «вище якість – нижчий податок».