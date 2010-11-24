ВСУ підтвердив обов'язок «Нафтогазу» повернути RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м газу

Сьогодні Верховний суд підтвердив рішення Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня ц.р. і Апеляційного суду Києва від 17 вересня ц.р., якими була підтверджена правомірність рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 р., відповідно до якого НАК «Нафтогаз України» зобов`язана повернути компанії RosUkrEnergo (Швейцарія) 11 млрд. куб. м газу і виплатити штраф у товарній формі у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ВСУ.

Зокрема, як відзначили в прес-службі, колегія суддів під головуванням Василя ГУМЕНЮКА відхилила касаційну скаргу НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, призначене на 10 листопада ц.р. засідання ВСУ з розгляду касаційної скарги не відбулося. Тоді на засідання не з`явилися представники жодної сторони. Колегія суддів дійшла висновку, що без отримання певних пояснень від учасників і відповідей на питання, що виникли у суду під час підготовки до розгляду справи, розглянути її відповідно до закону неможливо.

Як повідомляв УНІАН, у червні Стокгольмський арбітражний суд задовольнив позов «РосУкрЕнерго» до НАК «Нафтогаз» про незаконне розмитнення 11 млрд. куб. м газу. Суд ухвалив рішення повернути газ РУЕ, а також повернути додатково 1,1 млрд. куб. м газу як компенсацію за порушення умов контракту.

19 липня ц.р. компанія RosUkrEnergo звернулася до Шевченківського районного суду Києва з клопотанням про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 року.

Довідка УНІАН. 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії RosUkrEnergo (Швейцарія) 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту. Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» заплатити RosUkrEnergo 197 млн. дол. за порушення контракту.

На початку червня СБУ порушила справу за фактом завдання шкоди державі Україна у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У цій справі звинувачення були пред`явлені колишньому першому заступнику голови НАК «Нафтогаз України» Ігорю ДІДЕНКУ, екс-керівнику Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.