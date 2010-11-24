Суд відмінив рішення Мінпаливенерго про розірвання договору про спільну діяльність «Укренерго» з угорською Emfesz

Одеський окружний адміністративний суд відмінив наказ Міністерства палива й енергетики України про розірвання договору про спільну діяльність між НЕК "Укренерго", консорціумом "Південна енергетична компанія" (місто Одеса) і компанією Emfesz (Угорщина), укладеного 3 жовтня 2007 р. терміном на 50 років.

Про це сказано в постанові суду від 9 листопада ц.р., копію якої має у своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Згідно з документом, суд дійшов висновку, що наказ Мінпаливенерго був прийнято не на підставі і не в порядку, передбаченому Конституцією і законами України.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня ц.р. госпсуд Одеської області відмовив "Укренерго" в розірванні договору про спільну діяльність з консорціумом "Південна енергетична компанія" і Emfesz.

НЕК «Укренерго» ще в 2009 році звернулася з відповідним позовом до обласного суду, мотивуючи свої вимоги порушенням приватними компаніями умов договору про спільну діяльність, зокрема, невиконанням умов договору, згідно з яким вони повинні були забезпечити збереження лінії, переданої НЕК як внесок до статутного фонду спільного підприємства.

Довідка УНІАН. Консорціум «Південна енергетична компанія» було створено в жовтні 2007 року як тимчасове статутне об`єднання з метою об`єднання виробничих, наукових, фінансових та інших ресурсів учасників для сприяння забезпеченню постійного функціонування об`єктів електроенергетики, зокрема для використання українських електричних мереж на територіях інших країн.

Згідно із засновницькими документами, пайова участь сторін у консорціумі передбачена на рівні 75% для Emfesz Kft. і 25% – для НЕК «Укренерго». При цьому частка НЕК «Укренерго» оформлена внесенням до статутного фонду ЛЕП «Південно-Українська АЕС – Ісакча» балансовою вартістю 5,6 млн. грн. У свою чергу, Emfesz Kft. повинна була внести до статутного фонду СП 15,337 млн. грн., а консорціум «Південна енергетична компанія» – 10,225 млн. грн.

У короткостроковій перспективі діяльність консорціуму планувалося направити на реабілітацію відтинку лінії електропередачі 750 кВ «Південно-Українська АЕС – Ісакча» (Румунія) від Молдавської ГРЕС (Молдова) до підстанції Ісакча. Мета реалізації проекту – забезпечення стабільного функціонування південної частини Об`єднаної енергосистеми України (ОЕС), а також організація передачі електроенергії виробництва Молдавської ГРЕС (ЗАТ «Інтер РАТ ЄЕС», Росія) в напрямку до Румунії.

Крім того, проект передбачав будівництво вставки постійного струму на українському кордоні з Румунією, що дасть змогу здійснювати експорт електроенергії за стандартами і вимогами Об`єднаної європейської енергосистеми (UCTE).

ЛЕП «Південно-Українська АЕС – Ісакча» була введена в експлуатацію в 1986 році і не використовується з 1996 року. Вона проходить територією Придністров`я і Молдови. Протяжність лінії українською територією становить 398,4 км.

НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням об`єднаною енергосистемою України й експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

Компанія Emfesz Kft. (Elso Magyar Foldgaz es Energiakereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegii Tarsasag, місто Будапешт, Угорщина) є одним з найбільших газових і електричних трейдерів в Угорщині. Компанія входить до міжнародного холдингу Group DF українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША.