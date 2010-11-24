Електроенергія для населення може подорожчати вдвічі

Уряд України розглядає можливість дворазового збільшення ціни на електроенергію, яка відпускається для потреб населення, з квітня, і в подальшому на 39% з серпня 2011 року.

Про це йдеться в обґрунтуванні проекту Прогнозного балансу електроенергії, палива і витрат енергогенеруючих компаній ТЕС на 2011 рік, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Таким чином, в результаті двохетапного підвищення тарифи на електроенергію з серпня 2011 року можуть становити:

для міського населення (без електричних плит) – до 67,72 коп. за 1 КВт/год (з ПДВ),

для населення, що використовує електроплити, – 52,04 коп. за 1 кВт/год (з ПДВ).

для сільського населення – 62,55 коп. pа 1 кВт/год (з ПДВ).

Як відзначають розробники документа, запропоноване підвищення цін на електроенергію для населення передбачає істотне скорочення перехресного субсидування в галузі, а також збереження на прийнятному рівні зростання роздрібних тарифів на електроенергію для промислових підприємств. Зокрема, при запропонованому рівні цін для населення прогнозні обсяги дотаційних сертифікатів у структурі оптової ринкової ціни на електроенергію за підсумками 2011 року становитимуть 20,085 млрд. грн., що на 12,7% менше обсягу, прогнозованого для 2010 року.

Тим часом розробники документа в цілому розглядають три сценарії тарифоутворення для населення в 2011 році. Крім зазначеного вище розглядається ще один двохетапний варіант підвищення цін для населення (на 50% з квітня і на 50% з вересня). а також збереження тарифів незмінними.

«Запропоновані варіанти Прогнозного балансу вирішують завдання фінансово-економічного оздоровлення генеруючих компаній. При цьому лише базовий варіант (100% підвищення з квітня і 39% - з серпня - УНІАН) передбачає істотне скорочення перехресного субсидування, яке передбачене програмами реформування галузі і збереження на прийнятному рівні зростання роздрібних тарифів для промисловості», - резюмують розробники документа.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з 2006 року.

На даний час тарифи для міського населення (без електричних плит) встановлені на рівні 24,36 коп. за 1 КВт/год (з ПДВ), для сільського населення – 22,5 коп. за 1 кВт/год (з ПДВ), для населення, що використовує електроплити, – 18,72 коп. за 1 кВт/год (з ПДВ).