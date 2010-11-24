«Нафтогаз» прогнозує середньозважену ціну російського газу в 2011 році на рівні 269 дол. за 1 тис. куб. м - джерело

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» прогнозує в 2011 році середньозважену ціну російського природного газу, що купується у ВАТ «Газпром», на рівні 269 дол. За 1 тис. куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді з посиланням на проект фінансового плану НАК «Нафтогаз України» як окремої юридичної особи на 2011 рік.

За його інформацією, в 2011 році «Нафтогаз України» планує придбати у ВАТ «Газпром» 33,3 млрд. куб. м природного газу, а реалізувати споживачам України - 50,3 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що ціна на газ, який НАК «Нафтогаз України» купує у ВАТ «Газпром», в першому кварталі 2011 року становитиме 230-235 дол. За 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, у вересні заступник голови «Газпрому» Валерій ГОЛУБЄВ заявив, що ціна на російський газ для України у четвертому кварталі 2010 року становитиме 250 дол. За 1 тис. куб. м і в 2011 році залишиться в середньому на такому самому рівні.