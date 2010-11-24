Кабмін врегулював питання розмитнення 11 млрд. куб. м газу RosUkrEnergo

Кабінет міністрів України врегулював питання розмитнення 11 млрд. куб. м природного газу, що є в підземних газових сховищах НАК «Нафтогаз України», який на виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду компанія має повернути RosUkrEnergo (Швейцарія).



Відповідна постанова Кабміну (№1061 від 15 листопада 2010 року) обнародувана на урядовому порталі.



Згідно з документом, митне оформлення газу відбуватиметься на підставі копії зовнішньоекономічного договору (контракту), копії договору (контракту) на зберігання газу в ПСГ, копії рішення Стокгольмського арбітражу і рішень Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня ц.р. і Апеляційного суду Києва від 17 вересня ц.р., що підтверджують зобов'язання НАК «Нафтогаз України» перед RosUkrEnergo за газ.



Як повідомляв УНІАН, у червні Стокгольмський арбітражний суд задовольнив позов «РосУкрЕнерго» до НАК «Нафтогаз України» про незаконне розмитнення 11 млрд. куб. м газу. Суд ухвалив рішення повернути газ РУЕ, а також повернути додатково 1,1 млрд. куб. м газу як компенсацію за порушення умов контракту.



19 липня ц.р. компанія RosUkrEnergo звернулася до Шевченківського районного суду Києва з клопотанням про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 року.



24 листопада 2010 року Верховний суд України відхилив касацію НАК «Нафтогаз України» і підтвердив рішення судів нижчих інстанцій у справі виконання рішення Стокгольмського арбітражу про необхідність повернення «Нафтогазом України» природного газу RosUkrEnergo.



Довідка УНІАН. 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов'язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії RosUkrEnergo (Швейцарія) 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту. Крім того, суд зобов'язав «Нафтогаз» заплатити RosUkrEnergo 197 млн. дол. за порушення контракту.



На початку червня СБУ порушила справу за фактом завдання шкоди державі Україна у зв'язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.



У цій справі звинувачення були пред'явлені колишньому першому заступнику голови НАК «Нафтогаз України» Ігорю ДІДЕНКУ, екс-керівнику Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.