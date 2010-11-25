Соколовський: Транспортування пробної партії нафти підтвердило надійний технічний стан «Одеса-Броди»

Успішне завершення транспортування 80 тис. тонн пробної партії нафти з Одеси на білоруський НПЗ у м. Мозир нафтопроводом «Одеса-Броди» в аверсному режимі і одним з трубопроводів «Броди-Мозир» системи «Дружба» підтвердило високий професіоналізм українських фахівців і надійний технічний стан української системи трубопроводів.

Про це в коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Ніхто з фахівців не сумнівався в цьому позитивному результаті і без експерименту, який не був необхідним з технічної точки зору і є дискусійним з фінансової. Лише окремі російські функціонери, зокрема представник компанії «Транснафта» І.ДЬОМІН, висловлювали домисли ніби «аверс нафтопроводу "Одеса-Броди" може перешкодити поставкам російської нафти до Чехії, Угорщини, Словаччини, Хорватії і Південної Німеччини», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він вважає, що такі «безпідставні» заяви можуть свідчити про «низький професійний рівень окремих російських колег як у питаннях нафтотранспорту, так в області географії – адже українська нафтотранспортна система ніколи не виконувала замовлень на транспортування нафти до Німеччини або Хорватії».

«Але, швидше, йдеться про роздратованість, розгубленість і збентеженість російської сторони. Адже і з політичних, і з об`єктивних причин вона втрачає позиції на сусідніх ринках і в ЄС як надійний, а десь монопольний постачальник нафти», – підкреслив експерт.

Це, на його думку, зумовлено і виснаженістю орієнтованих на захід російських родовищ, і бажанням рентабельно використовувати нафтопроводи ССТО (Східний Сибір – Тихий океан) і БТС-2 (Балтійська трубопровідна система-2), а головне – послідовною політикою країн Центральної і Західної Європи щодо диверсифікації джерел і маршрутів поставки нафти, згідно з якою Росія стає вже не монопольним, а одним із постачальників нафти і газу до Європи.

«У цьому контексті переведення нафтопроводу «Одеса - Броди» в аверсний режим відразу, навіть без значних інвестицій, дозволяє реалізувати декілька маршрутів поставки альтернативної нафти не тільки до Білорусі та України, але й до інших країн, включаючи Польщу, куди можна транспортувати нафту вже зараз існуючими трубопроводами – через Білорусь», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Укртранснафта» 23 листопада о 23:40 завершило транспортування партії нафти сорту "Юралс" об`ємом 80 тис. тонн на ЛВДС «Мозир», яке здійснювалося з використанням вільних потужностей нафтопроводу «Одеса-Броди» і однією з двох ниток нафтопроводу «Дружба».

Процес пробного прокачування почався 20 листопада, після завантаження у нафтопровід доставленої танкером нафти.

Нагадаємо, 25 жовтня в Мінську Україна і Білорусь підписали контракт на організацію пробного прокачування нафти нафтопроводом «Одеси – Броди» в аверсному режимі.

Україна і Білорусь також уклали договір про транспортування нафти нафтопроводом «Одеса – Броди» на 2011-2013 роки в обсязі 8 млн. тонн на рік.