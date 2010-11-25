НКРЕ не змінила роздрібні тарифи енергопостачальних компаній на грудень

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) залишила роздрібні тарифи енергопостачальних компаній на грудень 2010 року на рівні листопада.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЕ з посиланням на постанову комісії від 23 листопада № 1534.

Нагадаємо, комісія з вересня ц. р. не змінює роздрібні тарифи на електроенергію.

Так, тарифи на вересень для споживачів першого класу напруги для всіх обленерго затверджені на рівні 55,27 коп. за кВт/г (без ПДВ), для споживачів другого класу - 68,6 коп. за кВт/г (без ПДВ).