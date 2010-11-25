Україна зацікавлена у проведенні розвідки нафти в Західній Сахарі - Азаров

Україна зацікавлена у проведенні геологорозвідувальних робіт у Західній Сахарі з метою видобування нафти на цій території.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з головою парламенту Єгипту Ахмедом Фатхі СУРУРОМ.

За словами М.АЗАРОВА, у ході переговорів з керівництвом Єгипту обговорювалося питання отримання Україною дозволу на проведення геологорозвідувальних робіт на всій території Західної Сахари.

Він підкреслив, що буріння на раніше виділених Україні ділянках виявилося успішним. На сьогодні вже пробурені 15 свердловин, а добовий видобуток нафти становить 100 тис. барелей. Це, зазначив прем`єр, свідчить про перспективність даного регіону щодо видобування нафти.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2006 р. між Арабською Республікою Єгипет, Єгипетською Генеральною Нафтовою Корпорацією і НАК «Нафтогаз України» було укладено Концесійну угоду на проведення нафтової розвідки і розробки запасів вуглеводнів східного блоку Алам Ель Шавіш Іст (Alam El-Shawish East) у Західній Пустелі АРІ загальною площею 994 кв. км. За умовами Концесійної угоди період геологорозвідувальних робіт триватиме до 13 грудня 2011 року.

На початку вересня 2010 року «Нафтогаз України» повідомив про видобуті перші 100 тис. бар. (13,5 тис. тонн) нафти з родовища Gharadig у рамках реалізації проекту з освоєння запасів вуглеводнів концесійної ділянки Алам Ель Шавіш Іст.