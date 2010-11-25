«Нафтогаз України» прогнозує ставку транзиту російського газу в 2011 р. на рівні 2,72 дол.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» прогнозує середньозважену ставку транзиту російського газу в 2011 році на рівні 2,72 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді з посиланням на проект фінансового плану НАК «Нафтогаз України» як окремої юридичної особи на 2011 рік.

За його інформацією, «Нафтогаз України» також прогнозує, що в 2011 році обсяг транзиту газу в Європу буде на рівні 94,2 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого «Нафтогаз України» повідомляв, що ставка транзиту російського газу територією України на 2010 рік становить 2,78 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Довідка УНІАН. У 2009 році ставка транзиту російського газу територією України становила 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

З 1 січня 2010 року ставка транзиту стала ринковою, і розраховується за загальноприйнятою європейською формулою.