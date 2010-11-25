Україна має намір створити страховий запас газу

Кабінет міністрів України має намір створити страховий запас газу в розмірі 10% договірних квартальних обсягів постачання споживачам у натуральній формі, окрім обсягів його використання на власні потреби.

Про це йдеться в проекті постанови Кабміну «Про затвердження Порядку створення страхового запасу природного газу», обнародуваного сьогодні на сайті Міністерства палива та енергетики України.

Згідно з документом, страховий запас газу створюється для стабілізації газового ринку України з гарантованим забезпеченням природним газом населення, бюджетних установ і організацій, а також інших споживачів і забезпечення транзиту природного газу територією України до Європи і на виконання постанови Кабінету міністрів України №1729 від 27.12.2001 «Про забезпечення споживачів природним газом» (із змінами і доповненнями)

Також у документі сказано, що природний газ, який закачується в підземні сховища газу, відповідно до затвердженого прогнозного балансу його надходження і розподілу по Україні, є страховим запасом газу для забезпечення потреб споживачів України.

Затвердження Порядку створення страхового запасу природного газу регулюватиме відносини між суб`єктами господарювання щодо створення і використання цього страхового запасу.