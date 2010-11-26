«Укренерго» за 10 місяців збільшило дохід на 13,9% – до 1,9 млрд. грн.

Оплата послуг з передачі електроенергії Національної енергетичної компанії «Укренерго» в січні-жовтні ц.р. збільшилася на 13,9%, або 238,54 млн. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 1 млрд. 951,509 млн. грн. (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, фактичні обсяги передачі електроенергії магістральними мережами за вказаний період виросли на 9,5% або на 9,049 млрд. кВт/ч, – до 104,614 млрд. кВт/ч.

Відсоток оплати послуг оператора за 10 місяців ц.р. виріс на 0,89 процентного пункту – до 93,99% проти 93,17% за аналогічний період 2009 року.

За інформацією «Укренерго», в січні-жовтні ц.р. обсяг недофінансованої товарної продукції склав 124,801 млн. грн. (без урахування ПДВ), в порівнянні з 125,603 млн. грн. за січень-жовтень 2009 року.

За звітний період компанія скоротила обсяг капітальних інвестицій на 14,7%, або 199,8 млн. грн., – до 694,2 млн. грн.

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об`єднаної енергосистеми України і експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

У 2009 році «Укренерго» збільшило дохід від надання послуг з передачі електроенергії на 6%, або 120,73 млн. грн., в порівнянні з 2008 роком – до 2 млрд. 142,553 млн. грн. (без ПДВ).