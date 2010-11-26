Україна і РФ підписали угоду про транзит нафти українською територією

17:09, 26 листопада 2010
Енергетика
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У Москві підписано угоду між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю у сфері транспортування нафти на нафтопереробні підприємства України і транзиту територією України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, документ підписали міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО і заступник міністра енергетики РФ Анатолій ЯНОВСЬКИЙ.

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