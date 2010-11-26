Україна і Росія домовилися про збільшення поставок російської нафти до 18 млн. т

Україна і Росія домовилися про збільшення поставок російської нафти до 18 млн. тонн на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в Угоді між урядом РФ і Кабінетом міністрів України про співпрацю у сфері транспортування нафти на нафтопереробні підприємства України і її транзиту територією України.

Як повідомляв УНІАН, цю угоду підписали сьогодні міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО і заступник міністра енергетики РФ Анатолій ЯНОВСЬКИЙ за результатами проведення четвертого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, яке відбулося на території державної резиденції Президента Росії «Горки» в Підмосков`ї.