Україна і Росія домовилися про збільшення поставок російської нафти до 18 млн. т
17:25, 26 листопада 2010Енергетика
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Україна і Росія домовилися про збільшення поставок російської нафти до 18 млн. тонн на рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в Угоді між урядом РФ і Кабінетом міністрів України про співпрацю у сфері транспортування нафти на нафтопереробні підприємства України і її транзиту територією України.
Як повідомляв УНІАН, цю угоду підписали сьогодні міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО і заступник міністра енергетики РФ Анатолій ЯНОВСЬКИЙ за результатами проведення четвертого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, яке відбулося на території державної резиденції Президента Росії «Горки» в Підмосков`ї.
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