«Київенерго» просить Кабмін і КМДА вплинути на Київраду

АК «Київенерго» звернулася з відкритим листом до Кабінету міністрів України і Київської міської державної адміністрації з проханням сприяти ухваленню рішень Київською міською радою з питань виділення землі під будівництво і реконструкцію енергооб`єктів компанії в рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це говориться у відкритому листі компанії на ім`я віце-прем`єра України Бориса КОЛЕСНІКОВА і голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА, переданому агентству УНІАН.

Згідно з документом, питання виділення землі для «Київенерго» не включені до порядку денного майбутньої сесії Київради, яка запланована на 2 грудня ц.р., що, на думку компанії, можливо, викликано приватними інтересами окремих депутатів.

Компанія нагадує, що згідно з планом підготовки до Євро-2012, надійним енергопостачанням в столиці мають бути забезпечені 22 об`єкти і 41 готель загальною чисельністю 7,5 тис. номерів. При цьому загальна потужність споживання цих об`єктів становитиме 134 МВт.

У зв`язку з цим компанія відзначає, що у разі неприйняття радою рішень про виділення землі до кінця цього року компанія прогнозує відставання в графіках будівництва об`єктів, і, як наслідок, зриві підготовки енергоінфраструктури столиці до чемпіонату.

"Київенерго" просить вплинути на депутатів Київської міської ради для конструктивного і негайного вирішення питання щодо будівництва енергетичних об`єктів до Євро-2012.

«Вважаємо за необхідне закликати обранців до виконання своїх безпосередніх обов`язків, в яких вони мають керуватися не особистим ставленням до АК "Київенерго", а інтересами територіальної громади Києва і всієї держави», - говориться в листі компанії.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні ц.р. Київська міська рада виділила АК «Київенерго» земельні ділянки для будівництва чотирьох об`єктів енергоінфраструктури в рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Земельні ділянки виділені під будівництво і реконструкцію підстанцій «Університетська» (по вул. Ломоносова, 36), «Московська» (по вул. Червоноармійський, 13А, Б), «Брест-Литовська» (вул. Жмеринська, 14) і «Лук’янівська» (вул. Мельникова, 52).

У 2011 році енергокомпанія «Київенерго» має намір освоїти від 600 до 800 млн. грн. на будівництво і модернізацію енергооб`єктів в рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Ці кошти буде спрямовано на будівництво і модернізацію ряду підстанцій, зокрема, ПС 110/10 кВ «Московська» і «Університетська». Загальний обсяг приєднаної потужності, який буде одержано в рамках виконання програм підготовки до Євро-2012, очікується на рівні до 120 МВт.

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (м. Київ) є найбільшим виробником теплової енергії та електроенергії в Україні, компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% - в тепловій енергії.