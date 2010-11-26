Від відносин України і Росії залежить енергетична безпека Європи - Медведєв

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що від відносин України і Росії залежить енергетична безпека Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав на спільній з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції за підсумками IV засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

Зокрема, Президент РФ відзначив, що енергетика є дуже важливою сферою двосторонніх відносин, і в цій сфері було дуже багато труднощів, значною мірою в українській економіці, яка виходить з кризи. Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що економіка України значною мірою залежить від поставок енергоносіїв. За його словами, цьому питанню було приділено пильну увагу під час переговорів.

«Ми розраховуємо на те, що в майбутньому відносини у сфері енергетики між нашими країнами будуть не тільки прогнозованими, але й абсолютно взаємовигідними, і абсолютно передбачуваними», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ і додав, що для цього зроблено істотні кроки.

«Звичайно, тут ключовий напрям – це поставки газу. Ми розуміємо, що від того, як складатимуться відносини між Росією і Україною, залежить енергобезпека всієї Європи, саме тому ми приділяємо таку увагу цьому питанню», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, в Росії розуміють, що від умов співпраці між РФ і Україною у сфері енергетики залежить значною мірою стабільність в самій Україні.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що, виходячи з цього, Росія готова обговорювати стратегію і тактичні питання енергетичної співпраці з Україною в абсолютно дружньому ключі. Він відзначив, що при цьому враховуватимуться два чинники: країни мають «просунуті» відносини і те, що Україна є дуже важливим економічним партнером.

За словами Президента Росії, від енергетичної співпраці залежить стан України, і тому сторони зобов`язані знайти компромісне рішення, незважаючи на те, що в газовій сфері діє базова угода.

«Ми домовилися продовжити обговорення питань енергетичної співпраці: і стратегію цих відносин, і найближчих планів», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що за підсумками переговорів необхідні доручення дано уряду РФ і Кабінету міністрів України.