РУЕ має намір вимагати від «Нафтогазу» відшкодування збитків

Швейцарський газовий трейдер «РосУкрЕнерго» має намір вимагати від НАК «Нафтогаз України» відшкодування нібито завданих йому збитків на суму 500 млн. доларів, пише тижневик «Дзеркало тижня» (27 листопада – 3 грудня) з посиланням на свої джерела.

Усне слухання у Стокгольмському арбітражі з даного питання має відбутися у березні 2011 року.

Незважаючи на національні і виняткові особливості оподаткування НАК, за розмитнення і за повторне прийняття на баланс 11 млрд. кубометрів газу з підземних газових сховищ України, які належить повернути РУЕ, Міністерство палива та енергетики і Державна митна служба запропонували розстрочити «Нафтогазу» податкові зобов`язання.

«За підрахунками експертів «Дзеркала тижня» і джерел у Кабміні, прямий збиток бюджету України тільки від таких особливостей оподаткування національної компанії становитиме 30-35 млрд. грн. Збитки від несплати «Нафтогазом» лише двох обов`язкових податків - ПДВ і податку на прибуток - можуть становити 14-15 млрд. грн. (це без штрафу за несплату цих податків). Унаслідок таких особливостей оподаткування у бюджеті «Нафтогазу» утворюється діра, щонайменше, в 15 млрд. грн. - дефіцит обігових коштів. До речі, саме такою цифрою обмежений допустимий дефіцит бюджету НАК згідно з меморандумом України з МВФ. А сума виходить більш ніж солідна - близько 60-65 млрд. грн.», - зазначає видання.