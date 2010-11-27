Німеччина буде робити все, щоб газ не дорожчав

11:50, 27 листопада 2010
Енергетика
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Німеччина буде докладати зусиль, щоб не допустити зростання цін на газ, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками переговорів з прем`єр-міністром РФ Володимиром Путіним, повідомляє Finance.ua.

"Ми зробимо все, щоб газ не дорожчав, і навіть дешевшав", - сказала вона.

Канцлер Німеччини також висловила пропозицію про проведення переговорів з Брюсселем з приводу недоліків третього енергетичного пакета.

"Ми з Брюсселем поговоримо (про 3-й енергетичний пакет - АГІ), оскільки газовий бізнес не має такої кількості постачальників, як в електроенергії", - сказала вона.

Раніше В.Путін заявив, що застосування вимог третього енергетичного пакета щодо забезпечення доступу третіх осіб до газотранспортної інфраструктури загрожує європейським споживачам зростанням цін на паливо.

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