Німеччина буде робити все, щоб газ не дорожчав

Німеччина буде докладати зусиль, щоб не допустити зростання цін на газ, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками переговорів з прем`єр-міністром РФ Володимиром Путіним, повідомляє Finance.ua.

"Ми зробимо все, щоб газ не дорожчав, і навіть дешевшав", - сказала вона.

Канцлер Німеччини також висловила пропозицію про проведення переговорів з Брюсселем з приводу недоліків третього енергетичного пакета.

"Ми з Брюсселем поговоримо (про 3-й енергетичний пакет - АГІ), оскільки газовий бізнес не має такої кількості постачальників, як в електроенергії", - сказала вона.

Раніше В.Путін заявив, що застосування вимог третього енергетичного пакета щодо забезпечення доступу третіх осіб до газотранспортної інфраструктури загрожує європейським споживачам зростанням цін на паливо.