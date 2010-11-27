Прокачування нафти з Росії до України збільшиться до 18,5 млн. т. Про це повідомив сьогодні президент України Віктор Янукович на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом РФ Дмитром Ведмежим, передає ПРАЙМ-ТАСС.

"Приклад вирішення питань в паливно-енергетичному комплексі - підписаний сьогодні (26 листопада) протокол між нашими відомствами, по якому збільшиться об`єм постачань, прокачування нафти до 18,5 млн. тонн", - сказав український лідер. За його оцінкою, "це питання, яке лежить в площині інтересів України і Росії".

26 листопада укладено міжурядову угоду про співробітництво у сфері транспортування нафти на нафтопереробні підприємства України і її транзиту по території України. Підписи під документом поставили замміністра енергетики РФ Анатолій Яновській і міністр палива і енергетики України Юрій Жваво.