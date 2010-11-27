В Ірані почала роботу перша АЕС
14:20, 27 листопада 2010Енергетика
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У іранському місті Бушер почала роботу перша в країні атомна електростанція. Про це повідомляє радіостанція «Свобода», повідомляє k2kapital.
За словами розділу іранського відомства по атомній енергії Алі Акбара Салехи, електроенергія, одержана на АЕС в Бушере, поступить в загальнонаціональну енергетичну мережу протягом найближчого місяця або два. АЕС в Бушере будувалася за допомогою російських фахівців.
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