В Ірані почала роботу перша АЕС

У іранському місті Бушер почала роботу перша в країні атомна електростанція. Про це повідомляє радіостанція «Свобода», повідомляє k2kapital.

За словами розділу іранського відомства по атомній енергії Алі Акбара Салехи, електроенергія, одержана на АЕС в Бушере, поступить в загальнонаціональну енергетичну мережу протягом найближчого місяця або два. АЕС в Бушере будувалася за допомогою російських фахівців.