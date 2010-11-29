Грищенко: проблеми з постачанням газу до ЄС через Україну ніколи не повторяться

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО запевняє, що проблеми з постачанням газу до Європи через територію України ніколи не повторяться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Чехії Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ сьогодні у Києві.

На запитання, чи можливе повторення таких ситуацій, К.ГРИЩЕНКО відповів: «Ні, повторення ситуацій, які пережила Європа, неможливе. І більше ніколи такого повторення не буде».

За словами К.ГРИЩЕНКА, Україна проводить відкриті і предметні переговори з Росією, але питання транзиту газу в Європу гарантується обома сторонами на 100%.