Мінприроди виставило на аукціон 9 нафтогазоносних родовищ

Міністерство охорони природного навколишнього середовища виставило на черговий аукціон з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на надровикористання 9 нафтогазоносних родовищ.

Про це говориться в офіційному повідомленні Мінприроди, опублікованому в газеті «Урядовій кур’єр» (№223 від 27 листопада ц.р.).

Згідно з повідомленням, на аукціон будуть, зокрема, виставлені спецдозволи на геологічне вивчення з дослідницько-промисловою розробкою (ДПР) Південно-Медведовської площі (Харківська обл., Нововодолазький район, нафта, газ і конденсат) – початкова вартість спецдозволу – 4,023 млн. грн, Південно-Хрестищенської площі (Харківська область, Красноградській район, нафта, газ і конденсат) – 2,692 млн. грн., Генієвськой структури (Харківська обл., Балаклейський район, газ) – 2,356 млн. грн, Водянівської площі (Харківська обл., Краснокутський і Валковський райони, нафта, газ і конденсат) – 0,45 млн. грн, Осклоновської площі (Луганська обл., Новоайдарський і Попаснянський райони, нафта, газ і конденсат) – 0,32 млн. грн., Річкової площі (Полтавська обл., Чорнухинській район, нафта і газ) – 0,2 млн. грн., Столяровської площі (Сумська обл., Липоводолинський район, нафта і газ) – 0,16 млн. грн., Східновергунської площі (Луганська обл., Старолуганській район, нафта, газ і конденсат) – 0,12 млн. грн.

Всі дозволи будуть видані строком на 5 років.

Також на аукціон виставлено спецдозвіл на видобуток вугілля на двох пластах шахти «Ірмінської» (Луганська обл., Попаснянський район). Стартова вартість дозволу 0,513 млн. грн. Термін дії ліцензії 20 років.

Всього на листопадовий аукціон виставлено 17 спецдозволів. Крім згаданих, на аукціон виставлено також дозволи на видобуток вапняку, піску, гіпсу, а також літієвих руд (Полоховське родовище, Кіровоградська область).

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 5 грудня. Аукціон відбудеться 29 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Мінприроди розраховує виручити 250 млн. грн. від продажу в поточному році спеціальних дозволів (ліцензій) на надровикористання.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України в липні затвердив порядок продажу і порядок проведення аукціонів з продажу спецдозволів на надровикористання в 2010 році.

За 2009 рік первинний ринок ділянок надр і родовищ або прав на них, де продавцем виступає держава в особі Мінприроди України, зріс майже удвічі - до 137 млн. грн.