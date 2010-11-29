Борг підприємств ТКЕ за газ перевищив 1,7 млрд. грн.

ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" закликає керівників підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) прискорити розрахунки за спожитий природний газ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Газ України".

У повідомленні зазначають, що за даними оперативного моніторингу, підприємства ТКЕ продовжують нарощувати заборгованість за спожитий з початку нового опалювального сезону 2010-2011 рр. природний газ.

На 26.11.10, борги теплопостачальних підприємств (без АЕК "Київенерго") за спожитий з 01.10.10 природний газ перевищили 1,7 млрд. грн. (рівень оплати - 25%).

Найбільшу заборгованість з 01.10.10 мають теплоенергетики Харківської (255 млн. грн.), Донецької (221 млн. грн.), Дніпропетровської (220 млн. грн.), Одеської (103 млн. грн.), Запорізької (88 млн. грн.), Луганської (81 млн. грн.) Львівської (72 млн. грн.), Київської (70 млн. грн.), Чернігівської (62 млн. грн.), Черкаської (54 млн. грн.), Сумської (46 млн. грн.) Полтавської (42 млн. грн.) областей і також АР Крим (49 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АЕК "Київенерго" за 2009-2010 рр. заборговувала ДК "Газ України" понад 1 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 76%).

На 26.11.10 найнижчий рівень розрахунків в поточному опалювальному сезоні у підприємств ТКЕ Чернігівської (11%), Черкаської і Кіровоградської (по 12%), Харківської і Одеської (по 15%), Житомирської (17%), Дніпропетровської (18%), Івано-Франківської (19%) областей і АР Крим (18%).

Понад 1,72 млрд. грн. складає заборгованість підприємств ТКЕ за газ спожитий протягом минулого опалювального сезону 2009-2010 рр. (з 01.10.09, рівень оплати - 83%).

Заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює своєчасні розрахунки Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за імпортований природний газ і належне проходження опалювального сезону 2010-2011 рр.

ДК "Газ України" також нагадує, що планові об'єми природного газу на декаду виділяються відповідно до рівня розрахунків теплоенергетиків за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями статті 13 Закону України "Про теплопостачання" відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.