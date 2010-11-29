Чеські компанії зацікавлені в модернізації української ГТС – Шварценберг

Чеські компанії зацікавлені брати участь в модернізації української газотранспортної системи і інфраструктурних проектах у підготовці України до Євро- 2012.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і масових комунікацій Кабінету міністрів України, про це сьогодні заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Чеської Республіки Карел ШВАРЦЕНБЕРГ у ході зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

К. ШВАНЦЕНБЕРГ зазначив, що чеські інвестори мають досвід з модернізації власної ГТС і досвід реалізації подібних проектів в країнах Євросоюзу.

Крім того, К. ШВАНЦЕНБЕРГ підкреслив, що чеські інвестори чекають "чіткого сигналу" від України про поліпшення податкового інвестиційного клімату і дерегулювання підприємницької діяльності. "Наші підприємці дуже зацікавлені в тому, щоб прийти на український ринок", - сказав він.