Вартість «Південного потоку» складе близько 15,5 млрд. євро – «Газпром»

Вартість газопроводу "Південний потік" орієнтовно складе близько 15,5 млрд. євро.

Про це повідомляє сайт ВАТ "Газпром".

"Ціна питання у нинішніх цінах - близько 10 млрд. євро по морській і близько 5,5 млрд. євро по сухопутній європейській ділянці" - сказано у повідомленні.

Зазначають, що прогнози свідчать, що тенденція до підвищення попиту на газ збережеться протягом тривалого часу. Зокрема, очікують, що після 2020 року об`єм споживаного Європою "блакитного палива" перевищить 600 млрд. куб. м, тоді як власний видобуток у регіоні скоротиться наполовину. У цій ситуації "Південний потік" стане одним з небагатьох реальних варіантів вирішення проблеми дефіциту енергоносіїв і підтримки енергетичної безпеки Європи.

Фактично "Південний потік" розділений на дві складові частини, сказано у повідомленні. Перша - будівництво газової магістралі через акваторію Чорного моря, друга - створення нової трубопровідної мережі в Південній і Центральній Європі. Крім того, буде потрібно розширення газотранспортної системи на території Росії. Зараз йде проектування російських газопроводів.

Також повідомляють, що початковою точкою проектованого газопроводу визначений цех компресорної станції (КС) "Починки", яка будується і на яку газ надходить з Уренгоя і Ямбурга по газопроводах "Уренгой - Ужгород", "Уренгой - Центр", "Ямбург - Єлець" і "Починки - Грязовець". Кінцевою точкою російської ділянки стане майданчик головної КС морського газопроводу в Анапському (ГКС "Російська") чи Геленджицькому (ГКС "Південна") районі Краснодарського краю. Газ подаватиметься сюди по західному (Петровськ - Калач - Писарівка - Сохранівка - Березанська) і східному (Починки - Петровськ - Фролово - Рясне - Сальська - Березанська) напрямкам. Для цього на першому етапі планується будівництво нової ділянки від КС "Писарівка" до узбережжя Чорного моря і перемички від КС "Кубанська" газопроводу "Блакитний потік" до КС "Коренівська". Крім того передбачається реконструкція існуючого коридору Петровськ - Писарівка. Після проведення цих робіт до моря можна буде щорічно прокачувати 31,5 млрд. куб. м газу. На наступному етапі розширення газопровідної системи передбачається будівництво нової ділянки від КС "Починки" до чорноморського узбережжя в існуючому коридорі Починки - Рясне - Північно-ставропільське ПСГ. Після цього по ній можна буде транспортувати до морського узбережжя до 63 млрд. куб. м газу.

За інформацією "Газпрому", залежно від вибору кінцевої точки протяжність нової газопровідної системи в Росії досягне приблизно 2,5 тис. км. Крім того, передбачається будівництво 10 КС.

Також повідомляють, що морські дослідження закінчили в російському, болгарському і турецькому секторах. Основні технічні рішення, програми комплексних морських досліджень і випробувань труб були верифіковані сертифікаційним товариством Det Norske Veritas.

Раніше вартість "Південного потоку" оцінювалася в приблизно 20 млрд. євро.

Довідка УНІАН. "Південний потік" - система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачають, що далі "Південний потік" розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга - через Сербію і Угорщину в Австрію.

Загальна протяжність чорноморської ділянки - близько 900 кілометрів, максимальна глибина - понад 2000 метрів, проектна потужність - 63 мільярдів кубометрів газу на рік. Передбачуваний початок постачань - 2015 рік.