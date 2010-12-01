1 грудня третій блок ЗАЕС тимчасово відключався від енергомережі

1 грудня о 01 год. 22 хв. енергоблок №3 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для усунення несправностей. 1 грудня о 08 год. 40 хв. енергоблок підключено до енергомережі.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства палива та енергетики України, 1 грудня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 105-а доба капітального планового ремонту (ремонт третьої системи безпеки).

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 19-а доба середнього планового ремонту (ремонт третьої системи безпеки).

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 5 300 МВт, РАЕС – 1 440 МВт, ЮУАЕС – 2 570 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.

Минулої доби, 30 листопада, станціями вироблено 272,52 млн. кВт/г електроенергії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС – у межах норми.