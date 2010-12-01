Нафта дорожчає на фоні даних із Китаю

Ціни на нафту в середу, 1 грудня, зростають на фоні макроекономічних даних з Китаю, що перевершили прогнози аналітиків.

Вартість січневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже підвищилася на 0,36 долара, або на 0,43% - до 84,47 долара за барель.

Ціна січневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,38 долара, або на 0,44% - до 86,3 долара за барель, передає Bloomberg.

Крім того, з оптимізмом очікують на ринку публікацію тижневих даних Міненергетики США щодо запасів нафти в країні. Аналітики, опитані агентством Bloomberg, очікують, що показник за тиждень міг знизитися на 1,15 мільйона барелів.