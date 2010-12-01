Білорусь має намір до 2012 року ліквідувати всі запаси високозбагаченого урану

Міністр закордонних справ Республіки Білорусь Сергій МАРТИНОВ заявив, що Білорусь ухвалила рішення ліквідувати всі свої запаси високозбагаченого урану, й має намір здійснити це до наступного Саміту з ядерної безпеки в 2012 році.

Про це йдеться в спільній заяві Білорусі й США, оприлюдненій на веб-сайті Міністерства закордонних справ Білорусі.

Сполучені Штати мають намір надати технічну й фінансову допомогу для можливо швидкого здійснення цих заходів.

Державний секретар США Хіларі КЛІНТОН схвально відзначила рішення Білорусі як знак прогресу в діяльності з посилення ядерної безпеки та ядерного нерозповсюдження й привітала намір Республіки Корея запросити Білорусь для участі в Саміті з ядерної безпеки в 2012 році. Ухваливши це рішення, Білорусь приєднується до Сполучених Штатів у міжнародних зусиллях з переведення ядерних установок на використання низькозбагаченого уранового палива, що в XXI столітті стає світовим стандартом. Обидві сторони зобов`язалися продовжувати спільну роботу в сфері забезпечення ядерної безпеки, включаючи підвищення рівня безпеки в Об`єднаному інституті енергетичних і ядерних досліджень у Білорусі.

Міністр закордонних справ Республіки Білорусь і Державний секретар США також підтвердили прихильність своїх двох країн справі ядерної безпеки та ядерного нерозповсюдження. Білорусь і Сполучені Штати підтвердили своє уявлення про світ без ядерної зброї й зобов`язалися працювати разом для запобігання ядерному розповсюдженню.

Державний секретар США визнала історичне рішення Білорусі про відмову від своєї ядерної зброї, прийняте в 1994 році, як значний внесок у справу ядерного роззброєння, й знову підтвердила гарантії безпеки Білорусі, зафіксовані в Будапештському Меморандумі від 5 грудня 1994 р.

С.МАРТИНОВ і Х.КЛІНТОН також зобов`язалися зміцнювати глобальну співпрацю у галузі мирного використання ядерної енергії відповідно до міжнародних стандартів та інших додаткових двосторонніх домовленостей, які можуть бути укладені між Республікою Білорусь і США. Білорусь оголосила про намір диверсифікувати своє енергетичне забезпечення шляхом будівництва своєї першої АЕС цивільного призначення. США підтримують цю діяльність, яка включає змагальний процес проектування і будівництва надійної й безпечної станції, що діє відповідно до гарантій МАГАТЕ. США підтримують зусилля Білорусі з можливо швидкої реалізації цього комерційного проекту.

Вітаючи прогрес, досягнутий із цих питань глобальної безпеки, США і Білорусь підтверджують, що для покращення двосторонніх відносин першочергове значення як і раніше має прояв більшої поваги до демократії та прав людини, що необхідно для прогресу країни та її громадян. Сполучені Штати сподіваються побачити істотний прогрес у цих галузях, зокрема, в справі забезпечення відповідності ходу проведення президентських виборів у Білорусі в грудні міжнародним стандартам. У цьому відношенні позитивним кроком є рішення Білорусі направити запрошення значному складу міжнародних спостерігачів для здійснення спостереження за проведенням виборів.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО 15 квітня 2010 року заявив, що Білорусь не має наміру відмовлятися від високозбагаченого урану.

"Мені вже який рік поспіль говорять: вивозьте цей уран. Хочте - до Америки, ми вам заплатимо, хочете - до Росії. Я говорю: "По-перше, чому ви нам диктуєте, якщо це наш товар, ми його утримуємо під контролем МАГАТЕ. Ми не збираємося робити "брудні" бомби або комусь продавати. Ми використовуємо цей уран із дослідницькою метою. Мене зараз приперли до стіни, ніж до горла - віддай. Я говорю, що вже віддали свого часу ядерну зброю, а що ми від цього маємо?", – сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Білоруський лідер підкреслив, що не дозволить диктувати умови Білорусі жодній з країн. "Нахиляти Білорусь нікому не дозволено. Ми розмовлятимемо лише солідно, по-партнерськи, як би на нас не тиснула Америка й з іншого боку Росія. А тут тиск йде з двох сторін, і ми це відчуваємо. Давайте сідати за стіл переговорів і вирішувати, що робити з цією великою кількістю збагаченого урану", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.