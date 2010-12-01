Генкомпанії НАК «ЕКУ» збільшили виробництво електроенергії на 8,4%

Енергогенеруючі компанії та електростанції, державні пакети акцій яких передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України», в січні-листопаді цього року збільшили виробництво електроенергії на 8,4%, або 4,7 млрд./ кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2009 року, – до 60,6 млрд./ кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК «ЕКУ».

Згідно з повідомленням, теплові електростанції енергогенеруючих компаній НАК "ККУ" з початку 2010 року виробили 44,4 млрд. кВт/год. електроенергії (26,3% загальнодержавного виробництва), що на 5,9%, або 2,5 млрд. кВт/год., більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Теплоелектроцентралі за 11 місяців 2010 року виробили 4,4 млрд. кВт/год. електроенергії, що на 21,7% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Гідроелектростанції з початку року виробили 11,8 млрд. кВт/год. електроенергії, що на 13,5% більше, ніж за 11 місяців минулого року.

При цьому з початку року теплоенергетичними потужностями НАК «Енергетична компанія України» відпущено 14 млн. Гкал теплової енергії, що на 7,5% більше відпущеної теплоенергії за аналогічний період 2009 року (13 млн. Гкал).

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія “Енергетична компанія України” утворена нв виконання Указу Президента України в червні 2004 року. До статутного фонду компанії передані державні пакети акцій 43 електроенергетичних підприємств України. Зокрема, НАК «ЕКУ» передані пакети таких енергогенеруючих компаній: ВАТ “Дніпроенерго” (50% статутного фонду), “Донбасенерго” (85,77%), “Західенерго” (70,1%), АК “Центренерго” (78,29%), "Київенерго" (50%+1), ВАТ “Укргвдроенерго” (100%), “Миколаївська ТЕЦ” (100%).

Статутний фонд НАК "Енергетична компанія України" становить 9,83 млрд. грн. Державі належать 100% акцій «ЕКУ».