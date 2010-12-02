"Нафтогаз" і "Газпром" створять СП з розробки родовища на шельфі Чорного моря
09:20, 02 грудня 2010Енергетика
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НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" створять два спільні підприємства із видобутку з вугільних пластів на території України й з розробки родовища на шельфі Чорного моря.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на прес-службу російської компанії.
За її даними, домовленість було досягнуто в Москві на зустрічі голови "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА.
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