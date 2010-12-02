"Нафтогаз" і "Газпром" створять СП з розробки родовища на шельфі Чорного моря

НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" створять два спільні підприємства із видобутку з вугільних пластів на території України й з розробки родовища на шельфі Чорного моря.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на прес-службу російської компанії.

За її даними, домовленість було досягнуто в Москві на зустрічі голови "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА.