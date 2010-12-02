Газпром заявляє про створення двох СП з Нафтогазом

ВАТ «Газпром» заявляє про досягнуту на зустрічі з міністром палива й енергетики України Юрієм БОЙКОМ домовленості створити два спільних підприємства з НАС «Нафтобаз України»: з видобутку вугільного метану й освоєння структури Далласа на шельфі Чорного моря.

У свою чергу, Міністерство палива й енергетики України відзначає, що питання створення таких СП дійсно обговорювалося на зустрічі, яка пройшла 1 грудня в Москві, але нічого не говорить про досягнуті з цього приводу домовленості.

«Сторони домовилися про створення двох спільних підприємств: з видобутку газу з вугільних пластів на території України і з розробки структури Далласа на шельфі Чорного моря», – йдеться в повідомленні «Газпрому», розміщеному на байті компанії.

«Сторони, зокрема, обговорили питання створення спільного підприємства між ЗНАК «Нафтобаз України» і ВАТ «Газпром» з видобутку вугільного метану і освоєння структури Далласа на шельфі Чорного моря, а також інші питання стратегічної співпраці на умовах рівноправного партнерства в рамках останніх домовленостей між президентами України й Росії під час зустрічі, яка пройшла в Москві в п`ятницю, 26 листопада», - йдеться в повідомленні Мінпаливенерго України.

Як повідомлялося, наприкінці квітня російський прем`єр Володимир ПЕТІН за підсумками зустрічі з українським колегою Миколою АЗАРОВИМ запропонував об`єднати «Газпром» і «Нафтобаз». Як перший крок було запропоновано створити на паритетних умовах спільне підприємство, в яке з українського боку ввійшли б активи видобутку і транспортних, а з боку «Газпрому» - родовища аналогічної вартості.

Глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР на початку вересня повідомив, що Україна вже назвала низку компаній, які могли б провести оцінку газотранспортної системи України і російських газових родовищ.

Українське керівництво неодноразово наголошувало, що готове до створення СП в газовій сфері тільки на рівноправних умовах і не бачить підстав для поспіху в цих питаннях.

Як повідомляв УНІАН, розмови про спільну українсько-російську розробку структури Далласа ведуться з 2005 року.

У січні 2010 року Кабінет Міністрів України надав НАС «Нафтобаз України» спеціальний дозвіл на користування надрами на 30 років на геологічне вивчення, зокрема дослідно-промислову розробку, з подальшим видобутком газу і нафти на площі Далласа у межах північно-східного шельфу Чорного моря на глибині залягання продуктивних горизонтів від 3 тис. до 5,2 тис. м.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси в глибоководній частині Керченсько-Таманського шельфу Чорного моря – структури Далласа – оцінюються в 162 млн. тонн умовного палива, видобувні запаси – 75 млрд. куб. м, площа структури – 162 кв. км.