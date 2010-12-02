Ціни на нафту перевищили 86 дол./бар.

Ф`ючерси на сиру нафту закрилися в середу на нових 2-тижневих максимумах на фоні позитивних даних США і Китаю, які підвищили надії щодо попиту на нафту, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування січневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту зросли на 2,64 долара, або на 3,1%, до 86,75 долара за барель.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE подорожчали за підсумками торгів на 2,95 долара - до 88,87 долара за барель.

Ціни почали підвищуватися на початку сесії, коли інвестори позитивно оцінили зростання офіційного індексу менеджерів з постачання (PMI) Китаю, який зріс минулого місяця до 55,2 з 54,7 в жовтні. Учасники ринку розцінили це зростання як сприятливий знак для виробничого сектора китайської економіки, що займає друге місце в світі за обсягами споживання нафти.

Дані зі США підвищили впевненість в американській економіці. Продуктивність праці в США зросла в 3-му кварталі більше, ніж очікувалося. З інших даних стало відомо про те, що кількість робочих місць у приватному секторі США підскочила минулого місяця на 93 000 – це найсильніше місячне зростання за три роки.

Трейдери стежать за даними, особливо з Китаю, намагаючись зрозуміти, чи підвищиться попит на нафту. В результаті зростання в середу нафта повернула собі значну частину позицій, втрачених за останні два тижні в рамках падіння, спровокованого побоюваннями щодо суверенних боргів європейських країн.

Індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 2,3%, а євро зміцнився проти долара після того, як успішний аукціон з розміщення облігацій Португалії послабив побоювання з приводу європейської боргової кризи.

Ослаблення долара зазвичай надає підтримку нафтовим ф`ючерсам, знижуючи їх вартість для покупців, що проводять розрахунки в інших валютах.

Економічні звіти разом з ослабленням долара переважили слабкі дані щодо запасів нафти і пального в США. Міністерство енергетики країни повідомило, що запаси нафти на тижні 20-26 листопада зросли на 1,1 млн. барелів, здивувавши аналітиків, які в середньому прогнозували скорочення.

Запаси бензину збільшилися на 600 000 барелів, тоді як очікувалося, що вони не зміняться, а запаси дистилятів, що включають дизельне паливо і топковий мазут, скоротилися на 200 000 барелів. Аналітики прогнозували падіння на 1,1 млн. барелів.

Запаси бензину, які не змінилися, не змогли ослабити побоювання щодо пропозиції, і котирування ф`ючерсів на бензин підскочили до нових 6-місячних максимумів.

Січневі ф`ючерси на бензин RBOB зросли в ціні за підсумками торгів на 11,36 цента, або на 5,2%, до 2,3004 долара за галон. Котирування січневих ф`ючерсів на топковий мазут підвищилися за підсумками торгів на 8,12 цента до 2,4056 долара за галон.