«Київенерго» відмовилося звітувати перед Київрадою про початок опалювального сезону

АЕК «Київенерго» відмовилась звітувати про початок опалювального сезону в столиці перед депутатами Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні Київради заступник Київського міського голови – секретар міськради Олесь ДОВГИЙ, посилаючись на свої переговори з головою правління «Київенерго» Едуардом СОКОЛОВСЬКИМ.

За словами О.ДОВГОГО, на вимоги до «Київенерго» прозвітувати перед депутатами він отримав відповідь, у якій головною тезою було те, що «Київенерго» не є компанією комунальної власності, переважна частина акцій її перебуває у сфері управління Кабміну та приватних структур, тому компанія не є підзвітною Київраді і залишає за собою право не звітувати перед депутатами.

Разом з тим О.ДОВГИЙ повідомив, що оскільки питання є дуже важливим, він ініціював зустріч з Е.СОКОЛОВСЬКИМ, на якій було досягнуто домовленості не поглиблювати конфлікт та спробувати налагодити відносини. За словами О.ДОВГОГО, була озвучена пропозиція створити спільну робочу групу, в яку ввійдуть представники «Киїенерго», депутати Київради та інші фахівці, які працюватимуть над оперативним вирішенням всіх спірних питань «Київенерго», Київради та київської громади.

О.ДОВГИЙ зазначив, що сам розпочне ці переговори та переконаний, що буде знайдено ефективний механізм вирішення всіх існуючих на сьогоднішній день проблем. Секретар Київради сказав, що очікує ефективну роботу вказаної робочої групи та відповідну реакцію збоку «Київенерго». За словами О.ДОВГОГО, він береться забезпечити присутність «Київенерго» в роботі зазначеної групи.

«В разі, якщо за два тижні не вдасться налагодити роботу, то будемо шукати інші шляхи», - зазначив О.ДОВГИЙ, порадивши депутатам зараз відкласти емоційну складову від вирішення проблеми з «Київенерго» та налаштуватися на конструктивну роботу.

В той же час представник Блоку Черновецького Віктор ГРИНЮК, взявши слово, озвучив ініціативу вирішити ситуацію, звернувшись безпосередньо до власника «Київенерго». В.ГРИНЮК зазначив, що сьогодні в Київській міській державній адміністрації є великий потенціал, який становлять колишні керівники Міністерства житлово-комунального господарства, зокрема Олександр ПОПОВ, Руслан КРАМАРЕНКО, Олександр МАЗУРЧАК а також Сергій ЗІМІН, але при цьому конфлікт з «Київенерго» триває довгий час і відключення в столиці тепла повторюється знову і знову. І після цього депутат сказав: «Треба звернутися до публічного власника компанії Ріната АХМЕТОВА». На його думку, таке безпосереднє звернення може дати позитивні результати.