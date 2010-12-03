У двох областях України через негоду знеструмлено 177 населених пунктів
10:00, 03 грудня 2010Енергетика
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Внаслідок складних погодних умов (дощ, шквалисті пориви вітру) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач без електропостачання залишаються 177 населених пунктів у двох областях України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, зокрема у Херсонській області знестумлено 126 н.п., у Миколаївській області – 51 н.п.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
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