Ф'ючерси на нафту у четвер закрилися на дворічному максимумі

Котирування ф`ючерсів на нафту закрилися у четвер на 2-річному максимумі, піднявшись до 88 доларів за барель на фоні економічних даних зі США і заходів в Єврозоні, спрямованих на надання підтримки борговим ринкам, які підвищили надії щодо попиту на нафту, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування січневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту зросли на 1,25 долара, або на 1,4%, до 88 доларів за барель.

Котирування ф`ючерсів на нафту марки Brent на ICE подолали психологічний рубіж 90 доларів за барель і зросли за підсумками торгів на 1,82 долара до 90,69 долара за барель.

Майже не змінившись до початку сесії, ціни на нафту пізніше отримали імпульс з боку зростання на фондовому ринку США і покрашених економічних даних. За даними Міністерства праці, чотиритижнева ковзаюча середня первинних заявок на допомогу з безробіття знизилася на останньому тижні до найнижчого рівня за два роки. З іншого звіту стало відомо про те, що індекс підписаних договорів про продаж житла в жовтні зріс на 10,4% – це найсильніше зростання майже за десять років.

Раніше на цьому тижні були опубліковані економічні дані, які дозволили припустити, що ситуація в економіці США поліпшується. Це важливий знак для ринку нафти, оскільки інвестори прагнуть оцінити майбутній попит. Зростання у бік 90 доларів за барель відновилося, і за останні два дні ф`ючерси подорожчали на 4,6%.

Індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 0,95%. Євро виріс проти долара після того, як Європейський центральний банк відмовився від планів вилучити екстрену підтримку для банків і ринків держоблігацій, тим самим відповівши на побоювання з приводу того, що раннє згортання цих програм може поставити під загрозу євро.

Ослаблення долара зазвичай призводить до зростання цін на нафту, оскільки воно робить їх нижчими для покупців, які розраховуються в інших валютах.

Поліпшення економічних умов у США, найбільшому світовому споживачеві нафти, дуже важливі для подальшого скорочення світових запасів, накопичених за час рецесії. Запаси нафти і нафтопродуктів в США впали з досягнутих у вересні 27-річних максимумів, хоча вони як і раніше залишаються на підвищених рівнях.

Котирування ф`ючерсів на бензин також продовжили своє зростання, досягнувши нових 6-місячних максимумів. Трейдери були стурбовані обмеженими можливостями постачань через Нью-Йоркський порт, пункт доставки бензину згідно з умовами контрактів на NYMEX.

Котирування січневих ф`ючерсів на бензин RBOB зросли за підсумками торгів на 5,49 цента до 2,3553 долара за галон. Січневі ф`ючерси на топковий мазут подорожчали на 4,90 цента до 2,4546 долара за галон.