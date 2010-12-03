Україна отримала гарантії від «Газпрому» щодо транзиту газу. Але тільки часткові…

НАК «Нафтогаз України» отримала часткові гарантії від ВАТ «Газпром» щодо транзиту природного газу територією України в обсязі не менше 112 млрд. куб. м газу на рік протягом 5 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні в ході робочої наради в Сумській області.

«Було підписано документ, згідно з яким ми отримали нехай і не 100% (гарантію – УНІАН), але впевненішу позицію щодо транзиту газу на наступні п`ять років», - сказав він.

При цьому Ю.БОЙКО зазначив, що «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 1,5 млрд. дол. за послуги транзиту.

«Зафіксована цифра 112 млрд. куб. м газу щорічно. І якщо менше газу транспортуватиметься, то аванс, який дав нам «Газпром» 1,5 млрд. дол., буде повернено в більший термін, ніж п`ять років», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» довгий час наполягав на закріпленні в домовленостях із «Газпромом» мінімальних обсягів транзиту газу через територію України.

Раніше «Нафтогаз України» прогнозував, що в 2011 році обсяг транзиту газу до Європи очікується на рівні 94,2 млрд. куб. м.

У 2009 році Україна скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20,4%, або на 24,4 млрд. куб. м, порівняно з 2008 роком, до 95,2 млрд. куб. м.