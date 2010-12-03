«Нафтогаз» затвердив програму реконструкції та модернізації ГТС України на 2011 рік

Сьогодні НАК «Нафтогаз України» затвердила Програму реконструкції, технічного переоснащення, розширення й планово-запобіжних ремонтів об`єктів ДК «Укртрансгаз», а також Програму капітальних інвестицій на 2011 рік.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що затвердження програми відбулося за результатами наради з питань підготовки й проведення робіт із реконструкції та модернізації газотранспортної системи (ГТС) України в 2011 році, яка пройшла сьогодні на компресорній станції «Ромни» Управління магістральних газопроводів (УМГ) «Київтрансгаз» під головуванням міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА.

У ході наради голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН зазначив, що для виконання програми реконструкції об`єктів ГТС направлятимуть кошти від поточної господарської діяльності компанії та додатково залучатимуть інвестиції.

«Виконання програми дозволить гарантувати надійну й безперебійну роботу нашої газотранспортної системи наступного року», – зазначив Є.БАКУЛІН.

У свою чергу, як повідомили УНІАН у прес-службі ДК «Укртрансгаз», «Нафтогаз України» планує в 2011 році вкласти в реконструкцію ГТС 3,1 млрд. грн. Зокрема, в 2011 році в оновлення магістральних газопроводів і газорозподільних станцій буде інвестовано 1,22 млрд. грн., у реконструкцію компресорних станцій – близько 1,5 млрд. грн., на облаштування підземних сховищ газу – понад 200 млн. грн.

«Ефективна діяльність компанії доводить безпідставність чуток про застарілість української ГТС», – сказано в повідомленні.

Також «Укртрансгаз» зазначає, що компанія послідовно збільшує обсяги фінансування для підтримки в належному стані ГТС. Так, для ефективного розподілу грошей керівництво компанії схвалило програму ремонтів за рахунок поточних коштів, згідно з якою до кінця 2010 року в проведення таких робіт буде інвестовано 1,75 млрд. грн., що майже в 2 рази, або на 854 млн. грн., більше, ніж у 2009 році.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів довжиною 37,6 тис. км у однонитковому обчисленні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ із Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою – 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС – 142,5 млрд. куб. м.