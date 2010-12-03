Україна сподівається в 2011 році залучити 308 млн. дол. на модернізацію газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород»

Україна сподівається, що у середині 2011 року міжнародні банки нададуть їй 308 млн. дол. на модернізацію магістрального газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО за результатами наради з питань підготовки і проведення робіт з реконструкції і модернізації газотранспортної системи (ГТС) України в 2011 році, яка відбулася сьогодні на компресорній станції «Ромни» Управління магістральних газопроводів (УМГ) «Київтрансгаз».

За його словами, НАК «Нафтогаз України» знаходиться на завершальній стадії розробки техніко-економічного обгрунтування модернізації газопроводу.

«Перший транш очікуємо у середині наступного року – це 308 млн. дол. на реконструкцію газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород», – сказав Ю.БОЙКО. При цьому він нагадав, що це тільки частина коштів, які міжнародні банки готові виділити на модернізацію української ГТС.

«Це перша частина кредитів Світового банку і Європейського банку реконструкції та розвитку, над якими ми сьогодні працюємо», – сказав він.

Нагадаємо, у червні 2010 року Міністерство палива та енергетики України своїм наказом доручило НАК «Нафтогаз України» розпочати процедуру ініціації інвестиційного проекту «Реконструкція лінійних споруд газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород» (перша черга)» із залученням кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій.

Зокрема, Мінпаливенерго доручило НАК «Нафтогаз України» створити групу управління проектом і розробити план заходів з підготовки і реалізації проекту, включаючи план закупівель і план фінансування, і графік підготовки і реалізації проекту, включаючи графік закупівель і графіки фінансування.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство палива та енергетики України має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС України до 2018 року. Зокрема, на модернізацію і реконструкцію газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Газопровід «Уренгой–Помари–Ужгород» з’єднує газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Європі. Побудований у 1983 році.

Загальна довжина – 4451 км, потужність – 32 млрд. куб. м газу на рік. Діаметр кожної з трьох ниток – 1420 мм. Протяжність на території України – 1160 км, на трасі розташовані дев`ять компресорних станцій.