В Україні знеструмлено через негоду 136 населених пунктів

В Україні знеструмленими через негоду залишаються 136 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, досі без електропостачання 98 н. п. у Херсонській області та 38 - у Миколаївській.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Як повідомлялося, в ніч на 3 грудня внаслідок складних погодних умов, через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач та обривів залишилися без електрики 177 н.п. у Херсонській та Миколаївській областях.