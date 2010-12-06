Ціни на нафту на NYMEX у п'ятницю перевищили 89 дол./бар.

Ф`ючерси на сиру нафту у п`ятницю досягли нових дворічних максимумів на фоні ослаблення долара США і побоювань щодо того, що світові запаси нафти, можливо, скорочуються. Ці чинники відтіснили на другий план слабкий звіт про зайнятість у США, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування січневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту зросли на 1,19 долара, або 1,4%, – до 89,19 долара за барель. Раніше під час сесії ціни досягли відмітки 89,25 долара за барель.

Ціни на нафту зросли, незважаючи на побоювання щодо стану американської економіки, які спалахнули з новою силою у п`ятницю після виходу даних щодо зайнятості в листопаді, які продемонстрували менше зростання, ніж очікувалося. Як показав звіт, представлений Міністерством праці США, кількість робочих місць поза сільським господарством в листопаді збільшилося на 39 тис., тоді як середній прогноз економістів припускав зростання на 144 тис. Крім того, рівень безробіття несподівано підвищився до 9,8%.

Судячи за цими даними, в економіці зберігається слабкість. Проте, ціни на нафту швидко відновили втрачені позиції. Долар впав після виходу даних, а це зазвичай надає підтримку цінам на нафту, роблячи її доступнішими для утримувачів інших валют.

Незважаючи на п`ятничний звіт, економічні дані США поліпшуються, і попит з боку Китаю, другого за величиною споживача нафти в світі, як очікується, не знижуватиметься, незважаючи на зусилля уряду щодо уповільнення економіки.

Запаси в США досягли свого піку у вересні, на найвищому рівні за 27 років, а протягом останніх двох місяців в основному скорочувалися. У четвер увечері в J.P. Morgan заявили про те, що ціни на нафту в 2012 році можуть досягти 120 доларів за барель на тлі подальшого скорочення світових запасів.

Котирування ф`ючерсів на нафту марки Brent також досягли дворічного максимуму в п`ятницю. Ситуація за цими контрактами змінилася: ф`ючерси з ближчим терміном виконання стали дорожчими, ніж більш довгострокові, і це сигналізує про те, що запаси, можливо, скорочуються.

Євро минулого тижня зріс проти долара більш ніж на 3 центи у зв`язку з ослабленням побоювань щодо кризи суверенного боргу в Європі. Європейський центральний банк у четвер заявив про те, що він відмовляється від плану по згортанню надзвичайної підтримки для банків і ринків державних боргових зобов`язань.

Січневі ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів у п`ятницю знизилися в ціні на 0,32 цента – до 2,3521 долара за галон, а січневі ф`ючерси на топковий мазут подорожчали на 3,28 цента – до 2,4874 долара за галон.