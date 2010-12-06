Розрахунки підприємств ТКЕ за спожитий газ залишаються незадовільними – «Газ України»

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» звертає увагу керівників місцевих органів влади і підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) на те, що розрахунки теплоенергетиків за спожитий природний газ залишаються незадовільними.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що, за даними оперативного моніторингу, станом на 3 грудня 2010 року підприємства ТКЕ (без АЕК «Київенерго») заборгували компанії за спожитий з початку нового опалювального сезону природний газ понад 1,8 млрд. грн. (рівень оплати – 32%).

Значну заборгованість нагромадили за цей період теплоенергетики Харківської (271 млн. грн.), Дніпропетровської (254 млн. грн.), Донецької (249 млн. грн.), Запорізької (100 млн. грн.), Одеської (99 млн. грн.), Луганської (93 млн. грн.), Київської (84 млн. грн.), Львівської (81 млн. грн.), Чернігівської (55 млн. грн.), Сумської (51 млн. грн.) Полтавської (49 млн. грн.), Житомирської (45 млн. грн.) областей, а також АР Крим (54 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» заборгувала ДК «Газ України» за 2009-2010 рр. понад 1,1 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. – 75%).

Станом на 3 грудня 2010 найнижчі розрахунки за спожитий з 1 жовтня ц.р. природний газ у підприємств ТКЕ Дніпропетровської (20%), Житомирської (21%), Харківської (24%), Київської (26%), Закарпатської, Івано-Франківської і Луганської (по 28%), Запорізької і Рівненської (по 29%), Одеської і Сумської (по 31%) областей, а також АР Крим (22%).

Понад 1,75 млрд. грн. становить заборгованість підприємств ТКЕ за газ, спожитий впродовж минулого опалювального сезону 2009-2010 рр. (з 1 жовтня 2009 року, рівень оплати – 83%).

Заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює розрахунки НАК «Нафтогаз України» за імпортований природний газ і належне проходження нового опалювального сезону 2010-2011 рр.

Також ДК «Газ України» відзначає, що планові обсяги природного газу на декаду виділяються відповідно до рівня розрахунків теплоенергетиків за природний газ, спожитий з початку нового опалювального періоду 2010-2011 рр.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.