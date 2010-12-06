Рівень розрахунків підприємств ТКЕ за газ у нинішньому опалювальному сезоні становить 31%

Рівень розрахунків підприємств теплокомуненерго за спожитий у нинішньому опалювальному сезоні газ станом на 1 грудня п.р. становить 31%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, протягом опалювального сезону 2010-2011 рр. підприємства комунальної теплоенергетики спожили природного газу на суму 2 млрд. 548 млн. грн., сплатили – 788 млн. грн.

Заборгованість за спожитий у нинішньому опалювальному сезоні газ становить 1 млрд. 760 млн. грн. Загальна заборгованість за спожитий газ за 2000-2010 рр. становить 6 млрд. 898,6 млн. грн.

За даними міністерства, з початку 2010 року станом на 1 грудня п.р. підприємства ЖКГ спожили природного газу на суму 9 млрд. 343,4 млн. грн., сплатили – 7 млрд. 634,5 млн. грн. (зокрема за поточне споживання – 5 млрд. 658,6 млн. грн.), в облік заборгованості за газ, спожитий в попередніх періодах, – 1 млрд. 975,9 млн. грн.

У МінЖКГ відзначили, що середній по Україні рівень оплати становить 61% (без урахування очікуваних пільг і субсидій і проведеної оплати у погашення боргу минулих років), загальний рівень оплат за січень-грудень 2010 року становить 81%. Заборгованість за газ підприємств ЖКГ за 2010 рік становить 3 млрд. 690,6 млн. грн.