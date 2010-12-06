Мито на імпортне паливо буде нижче 120 євро за тонну – Мінпаленерго

Міністерство палива і енергетики України вважає необхідним для захисту українських нафтопереробних заводів (НПЗ) ввести мито на імпортні світлі нафтопродукти нижче 120 євро за тонну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра палива та енергетики Ігор КИРЮШИН сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми обговорювали з фахівцями Мінекономіки 120 євро за тонну – це максимальне мито, воно не буде введено. Мито буде збалансовано, щоб підтримати можливість конкуренції продуктів вітчизняних заводів», – сказав він.

При цьому І.Кирюшин відзначив, що раніше озвучене в ряді ЗМІ мито на рівні 120 євро за тонну тільки вивчалося.

«120 євро за тонну – це не прораховане на сьогодні мито», – додав заступник міністра.

За його словами, величина мита буде визначена на рівні уряду.

І.Кирюшин також відзначив, що в даний час прибутковість світової нафтопереробки близька до нуля, а вся маржа формується на роздрібному ринку нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада експертно-аналітична група з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті Міністрів України (ЕАГ) підтримала введення мит на імпортні нафтопродукти, а також продовження діючих стандартів якості палива на два роки.