Газ для RUE ще не оформляли
«Нафтогаз» поки не подавав документи до митниці
НАК «Нафтогаз України» поки не подавала документи до митних органів про оформлення газу на користь компанії "РосУкрЕнерго АГ" у рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду.
Про це УНІАН повідомив голова Державної митної служби Ігор КАЛЕТНІК.
«Поки не подавала (документи – УНІАН) на оформлення НАК «Нафтогаз», - сказав він.
І.КАЛЕТНІК нагадав, що постановою від 15 листопада п.р. Кабінет міністрів урегулював питання розмитнення газу, що перебуває у підземних газових сховищах НАК «Нафтогаз України» на користь RosUkrEnergo.
«Є постанова Кабміну. Зараз ми працюємо над цим», - відзначив глава Держмитслужби.
Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабміну № 1061 від 15 листопада 2010 року митне оформлення газу на користь РUE відбуватиметься на підставі копії зовнішньоекономічного договору (контракту), копії договору (контракту) на зберігання газу в ПСГ, копії рішення Стокгольмського арбітражу і рішень Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня п.р. і Апеляційного суду Києва від 17 вересня п.р., які підтверджують зобов`язання НАК «Нафтогаз України» перед RosUkrEnergo за газ.
За інформацією Міністерства палива і енергетики України, згідно з пакетом домовленостей між НАК “Нафтогаз України” і компанією "РосУкрЕнерго АГ", передача 12,1 млрд. куб. м газу відбуватиметься поетапно, що дасть змогу зберегти газовий баланс України і не допустити виникнення будь-яких непередбачених ситуацій при проведенні опалювального сезону 2010-11 рр.
Повернення RosUkrEnergo «Нафтогазу» боргу у розмірі 1,7 млрд. дол. бути виконано вже найближчим часом, що дозволить збалансувати фінансовий стан компанії і акумулювати необхідні об`єми газу для повернення "РосУкрЕнерго АГ" у наступні періоди.
Довідка УНІАН. 8 червня п.р. Стокгольмський арбітражний суд задовольнив позов «РосУкрЕнерго» до НАК «Нафтогаз» про незаконне розмитнення 11 млрд. куб. м газу. Суд ухвалив повернути газ РУЕ, а також повернути додатково 1,1 млрд. куб. м газу як компенсацію за порушення умов контракту.
19 липня п.р. компанія RosUkrEnergo звернулася до Шевченківського районного суду Києва з клопотанням про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 року.
24 листопада Верховний суд України підтвердив рішення Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня п.р. і Апеляційного суду Києва від 17 вересня п.р., якими була підтверджена правомірність рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 р., відповідно до якого НАК «Нафтогаз України» зобов`язана повернути компанії RosUkrEnergo (Швейцарія) 11 млрд. куб. м газу і виплатити штраф в товарній формі у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу.