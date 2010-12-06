«Нафтогаз» поки не подавав документи про переоформлення газу на користь RUE

НАК «Нафтогаз України» поки що не подавала документи до митних органів про оформлення газу на користь компанії "РосУкрЕнерго АГ" у рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду.

Про це УНІАН повідомив голова Державної митної служби Ігор КАЛЕТНІК.

«Поки не подавала (документи – УНІАН) на оформлення НАК «Нафтогаз», - сказав він.

І.КАЛЕТНІК нагадав, що постановою від 15 листопада п.р. Кабінет міністрів урегулював питання розмитнення газу, що перебуває у підземних газових сховищах НАК «Нафтогаз України» на користь RosUkrEnergo.

«Є постанова Кабміну. Зараз ми працюємо над цим», - відзначив глава Держмитслужби.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабміну № 1061 від 15 листопада 2010 року митне оформлення газу на користь РUE відбуватиметься на підставі копії зовнішньоекономічного договору (контракту), копії договору (контракту) на зберігання газу в ПСГ, копії рішення Стокгольмського арбітражу і рішень Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня п.р. і Апеляційного суду Києва від 17 вересня п.р., які підтверджують зобов`язання НАК «Нафтогаз України» перед RosUkrEnergo за газ.

За інформацією Міністерства палива і енергетики України, згідно з пакетом домовленостей між НАК “Нафтогаз України” і компанією "РосУкрЕнерго АГ", передача 12,1 млрд. куб. м газу відбуватиметься поетапно, що дасть змогу зберегти газовий баланс України і не допустити виникнення будь-яких непередбачених ситуацій при проведенні опалювального сезону 2010-11 рр.

Повернення RosUkrEnergo «Нафтогазу» боргу у розмірі 1,7 млрд. дол. бути виконано вже найближчим часом, що дозволить збалансувати фінансовий стан компанії і акумулювати необхідні об`єми газу для повернення "РосУкрЕнерго АГ" у наступні періоди.

Довідка УНІАН. 8 червня п.р. Стокгольмський арбітражний суд задовольнив позов «РосУкрЕнерго» до НАК «Нафтогаз» про незаконне розмитнення 11 млрд. куб. м газу. Суд ухвалив повернути газ РУЕ, а також повернути додатково 1,1 млрд. куб. м газу як компенсацію за порушення умов контракту.

19 липня п.р. компанія RosUkrEnergo звернулася до Шевченківського районного суду Києва з клопотанням про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 року.

24 листопада Верховний суд України підтвердив рішення Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня п.р. і Апеляційного суду Києва від 17 вересня п.р., якими була підтверджена правомірність рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 р., відповідно до якого НАК «Нафтогаз України» зобов`язана повернути компанії RosUkrEnergo (Швейцарія) 11 млрд. куб. м газу і виплатити штраф в товарній формі у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу.