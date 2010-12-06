«Північний потік» і «Південний потік» є деполітизованими проектами – Медведєв

Будівництво газопроводів «Північний потік» і «Південний потік» є деполітизованими проектами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю польським ЗМІ напередодні свого візиту до Польщі.

«Коли іноді «Північний потік» або «Південний потік» намагаються подати як спробу Москви «підсадити» Європу на відповідну енергетичну голку з Росії, це виглядає як нечесне і, можливо, абсолютно невиправдане маніпулювання. Це взаємовигідні і абсолютно, на мій погляд, деполітизовані речі», – сказав Д.Медведєв.

За його словами, «Північний потік» можна назвати політичним проектом, якщо вважати диверсифікацію джерел енергопостачання в Європі політикою.

Д.Медведєв відзначив, що це той випадок, коли сторони мають взаємний інтерес. «Інтерес Росії полягає в тому, щоб продавати свій газ якомога більшій кількості споживачів. Інтерес Європи, європейських країн полягає в тому, щоб відповідні енергоносії, газ зокрема, одержувати, переробляти, обігрівати будинки, запускати нові проекти, підприємства. Тут немає особливої політики в тому сенсі, що це взаємовигідна річ», – сказав російський президент.

При цьому він нагадав, що проект газопроводу «Північний потік» оголошений транс`європейським.

«Північний потік» – новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до побережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Протяжність газопроводу складе близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу в рік заплановане на 2011 рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. призведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG, створене з метою планування, будівництва і подальшої експлуатації морського газопроводу. Зараз долі в компанії Nord Stream AG розподілені таким чином: ОАО «Газпром» – 51%, Wintershall Oil AG і PEG Infrastruktur AG – по 14,5%, Gasunie Infrastruktur AG – 9%, GDF SUEZ Holding Switzerland AG – 9%.

«Південний потік» – система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км., максимальна глибина – більше 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу в рік. Гаданий початок постачань – 2015 рік.